Papa Francesco torna in Puglia: il 23 febbraio incontrerà i vescovi del Mediterraneo

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Papa Francesco torna in Puglia. Il pontefice chiuderà la cinque giorni di confronto (a partire dal 19 febbraio) dei vescovi del Mediterraneo, organizzata dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. E sarà dunque a Bari il 23 febbraio per discutere e promuovere le prospettive di pace del “mare nostrum”, crocevia di popoli e di culture.La presenza del Papa in Puglia è confermata dalla sala stampa vaticana che ha diffuso oggi il calendario delle celebrazioni presiedute da Francesco a gennaio e a febbraio. Il pontefice parteciperà quindi all’incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace” e celebrerà la messa alle 10.45. Papa Francesco sarà nel capoluogo pugliese per la seconda volta dall'inizio del suo pontificato e per la quarta in Puglia: venne a Bari il 7 luglio 2018 per l'incontro con i capi delle Chiese e comunità cristiane del Medio Oriente, il 17 marzo dello stesso anno a San Giovanni Rotondo per i 50 anni della morte di Padre Pio e il 20 aprile, sempre 2018, ad Alessano e Molfetta per i 25 anni della morte di don Tonino Bello.Il programma della cinque giorni di confronto prevede tre giornate di scambio fra i pastori a porte chiuse, con cardinali, vescovi, patriarchi delle Chiese cattoliche riuniti e provenienti da 20 Paesi e tre continenti. La quarta giornata sarà dedicata al confronto pubblico e con le istituzioni. E l’ultima col Papa, che chiuderà i lavori.Le ultime due giornate, inoltre, avranno ospiti anche esponenti del mondo ebraico e di quello islamico - dai rabbini alla Lega Araba - e rappresentanti dell'Unione Europea e dell’Onu. «Il nostro mare invoca la pace - ha detto Bassetti -. Le religioni non dividono, ma sono i fanatismi, gli egoismi, gli interessi particolari che dividono gli uomini».