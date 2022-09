Papa Francesco atterrato in Puglia per andare a Matera

Il Papa, a causa del maltempo a Roma, si è spostato, secondo quanto spiega l'Ansa, da Ciampino (e non dall'eliporto vaticano), alle 7.02, verso l'aeroporto di Gioia del Colle (Bari) con un Falcon 900 dell'aeronautica militare. Poi da lì si è spostato verso Matera, per il Congresso eucaristico nazionale della Cei, con un'automobile.

I dettagli della visita del Papa

Ha toccato la Puglia, quindi, per poi rendere visita alla città dei Sassi, il sommo pontefice. Conclusa la visita alla mensa della Fraternità a Matera, si è congedato dalle autorità che lo avevano accolto all'arrivo e si è trasferito nuovamente in auto a Gioia del Colle, da dove - alle ore 11.55 - è partito per far rientro in Vaticano. Una visita, a conclusione del Congresso eucaristico nazionale con i Vescovi di tutto il Paese, che il Papa ha deciso di accorciare per consentire ai Vescovi di andare a votare per le politiche.