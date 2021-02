Pantera nelle campagne di Puglia: è certo. «Organizziamo la cattura»

Ha «lasciato tracce inequivocabili del suo passaggio, denotando sinora scarsa aggressività e senza provocare danni a persone o cose»: così scrive la prefettura di Bari a proposito dell'avvistamento della pantera a Castellana Grotte, nel Barese. La prefettura ha convocato una riunione «per valutare e pianificare le operazioni necessarie alla esatta localizzazione ed alla successiva cattura di un esemplare di pantera», della quale si stanno occupando i carabinieri Forestali di Bari con uno specialista veterinario esperto di animali esotici.

«Una volta localizzata, per la cattura della pantera saranno adottati tutti gli accorgimenti necessari a tutelarne la salute e l’integrità — dice la Prefettura — e sarà garantito il suo trasferimento in una struttura idonea». Il sindaco di Castellana Grotte «attiverà tutte le iniziative necessarie a garantire l’informazione ai cittadini anche per consigliare o disporre con appositi provvedimenti i comportamenti più idonei».

