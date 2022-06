Pane e Pomodoro: multato e rimosso il food truck. Non rispettava i criteri del bando

Era stato posizionato questa mattina a Pane e pomodoro il food truck dell'azienda che aveva partecipato al bando di concessione del Comune. Ma non rispettava i criteri previsti dal bando. Per questo la polizia locale è intervenuta, ha multato i responsabili e la paninoteca è stata rimossa.

A Pane e pomodoro il bando prevedeva la sistemazione di tre chioschetti in legno e non di una "paninoteca ambulante", tipica delle fiere. I concessionari potranno quindi ritornare a Pane e pomodoro solo quando arriveranno i tre chioschetti per i quali hanno partecipato e vinto il bando.