Palaflorio di Bari, lavori per riqualificare l'impianto. Pronto ad ospitare i grandi eventi

Il Palaflorio di Bari si rifà il look. Stanziati oltre un milione di euro per riqualificare l'impianto di climatizzazione e condizionamento del palasport più grande di Puglia. La giunta del Comune di Bari ha approvato l'investimento, con il progetto preliminare dei lavori, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso e dell'assessore allo Sport, Pietro Petruzelli. Il nuovo impianto dovrebbe essere pronto e attivo entro un anno.

I dettagli

Si tratta di un intervento, dell’importo complessivo di € 1.158.706,30, finalizzato a riqualificare l’impianto di climatizzazione e condizionamento della struttura sportiva in modo da renderne più agevole la fruizione da parte degli atleti e del pubblico. Il progetto prevede l’esecuzione di una nuova cabina di trasformazione con l’aggiunta di un nuovo trasformatore in grado di aumentare la potenza del sistema di climatizzazione, la sostituzione delle montanti di alimentazione con nuove condotte elettriche dimensionate in maniera più efficace e la realizzazione di un impianto temporaneo necessario per garantire la continuità del servizio durante i lavori.

I commenti

«È un impianto sportivo che ormai porta con sé i segni del tempo - commenta Giuseppe Galasso -. Quindi, dopo aver portato a termine lavori risolutivi, anche in chiave sostenibile, sull’impianto di illuminazione, che ci ha consentito di adeguare il Palaflorio ai più moderni standard utili alle riprese televisive, nei prossimi mesi interverremo sulla climatizzazione, che purtroppo non garantisce più una buona resa causando disagi alle squadre e agli spettatori».

«Grazie all’ammodernamento dell’impianto, potremo anche continuare ad ospitare altri eventi internazionali, come accaduto prima della pandemia, e caratterizzare sempre di più il Palaflorio come un contenitore capace di attrarre grandi competizioni sportive».