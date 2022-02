Palace, spiragli di intesa: 12 mesi di cassa integrazione per i lavoratori. Oggi riunione della task force regionale

Si è tenuto ieri mattina in Prefettura l'incontro tra i sindacati e il vice prefetto Carrieri, sul tavolo di discussione il futuro di Palace Eventi. Dopo l'ultima task force le posizioni si sono cristallizzate, la società che gestiva l'hotel è disposta a firmare la cassa integrazione solo in caso di scioglimento del presidio interno dei lavoratori che dal canto loro però non sono pronti a lasciare la loro posizione finché non vedranno la richiesta di Cig formalizzata. Dall'incontro di ieri, e in attesa di quello di oggi, i sindacati sembrano però usciti con una nuova prospettiva di accordo nella vertenza che riguarda 43 dipendenti.

L'accordo per la cassa integrazione



Nella giornata di sabato è infatti giunta la notizia che la società avrebbe ritirato la pregiudiziale preventiva dichiarandosi pronta a firmare l'accordo di cassa integrazione per 12 mesi. «Questa notizia - riferisce Antonio Miccoli, Segretario generale di Filcams Cgil Bari - è stata accolta positivamente soprattutto a seguito dell'incontro odierno in Prefettura. Miccoli aggiunge che domani (oggi, ndr), 9 febbraio 2022, data ultima per dirimere la questione e scongiurare i licenziamenti, ci sarà un incontro con la Task force regionale guidata da Leo Caroli e con Arpal Puglia con un unico scopo, quello di formalizzare le dichiarazioni odierne e sottoscrivere l'intesa per la cassa integrazione per 12 mesi per tutti i lavoratori. La discussione parte con il piede giusto alla luce della disponibilità dichiarata, da parte di Palace Eventi S.r.l., e dell'apertura delle sigle sindacali rispetto al contestuale scioglimento del presidio in atto».



Poi il rappresentante Cgil continua, «dopo questo importante step che garantirà reddito e dignità agli operatori ed alle operatrici per un anno, si aprirà la partita più importante che concerne la gestione dello storico albergo cittadino spiega Miccoli -. Sembra che ci siano già quattro manifestazioni di interesse da parte di importanti gruppi del settore. Questa mediazione si svolgerà in seno alla Task Force regionale e dovrebbe portare al riassorbimento, da parte della nuova gestione, dei 43 dipendenti garantendo ad essi continuità occupazionale, valorizzazione delle competenze acquisite in decenni di servizio e il rilancio di una struttura che ha un forte valore simbolico e commerciale nel tessuto turistico di Bari. L'impegno di sindacati e delle istituzioni è massima, la Filcams Cgil è fortemente coinvolta in questa vertenza dal grande significato.



Aver ottenuto la Cigs per 12 mesi da parte di Palace Eventi S.r.l. e rassicurazioni sulla continuità dell'albergo da parte della proprietà dell'immobile». Nel corso dell'incontro di ieri il Vice prefetto Carrieri ha dato lettura della nota della Palace eventi, che conferma e ribadisce la disponibilità a firmare la Cassa integrazione contestualmente alla fuoriuscita dei lavoratori dall'immobile. Cgil, Cisl e Uil hanno ribadito la complessità della vertenza, le sigle hanno garantito che i lavoratori lasceranno il Palace contestualmente alla firma di Cig. Michelangelo Ferrigni della FISASCAT Cisl è stato critico nei confronti della gestione della cassa «Preso atto dell'informativa dell'azienda della disponibilità alla cassa integrazione, sottolineo che si è perso solo del tempo, perché alla stessa conclusione si poteva giungere giorni fa. Sindacati ricompattati continua Ferrigni Domani ci sarà l'incontro in Arpal alle ore 9. I presupposti sono quelli che domani si risolverà tutto nell'interesse dei lavoratori».

