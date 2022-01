Bari: Palace, luci spente per l'hotel simbolo. Decaro: "Chiarezza dalla proprietà"

Si spengono le luci dell’Hotel Palace di Bari. Dopo 65 anni, uno degli alberghi storici rischia di rimanere chiuso, e le sue stanze potrebbero non ospitare più nessuno. La chiusura diventa vertenza - ieri la riunione della Task force regionale - e il sindaco Antonio Decaro scende in campo: «Seguiamo la vicenda dei lavoratori e i proprietari devono dire parole chiare alla città sul futuro dell’albergo». Le nubi, almeno per ora, dopo le luci...

