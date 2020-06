Tre ottantenni sosterranno esami di terza Media. Gli auguri del sindaco: «Orgogliosi di voi»

Chella, Imma e Nicola, tre 80enni di Gioia del Colle (Bari), sosterranno domani l'esame di terza media. Saranno interrogati a partire dalle 19 dai docenti della scuola media Carano e saranno gli ultimi tre diplomandi della giornata. Sosterranno l'esame grazie al progetto «A scuola... Media 80» dopo aver studiato, nella sede del «Centro Aperto Polivalente per Anziani» di Gioia del Colle e poi su zoom seguiti dagli educatori della struttura. Da giorni ricevono auguri e incoraggiamenti da istituzioni e associazioni, anche sui social.



Alcuni giorni fa il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha dedicato loro un video messaggio parlandone come di «un esempio per i più giovani, affinché non rinuncino mai al sapere e inseguano sempre i loro sogni» e facendogli sapere che «la Puglia fa il tifo per voi». Oggi il sindaco di Gioia del Colle, Giovanni Mastrangelo, ha mandato un messaggio ai tre anziani alla vigilia della prova d'esame, esprimendo la «vicinanza dell'amministrazione e della città intera» e definendo il loro «impegno un esempio lampante di come nella vita non si smette mai di imparare, di crescere, di migliorare». «A voi il nostro affetto e sostegno - detto il sindaco - , orgogliosi di questo impegno che state portando a termine, esempio per tutti noi e per le generazioni future di non smettere mai di studiare perché così di diventa uomini migliori e persone libere». © RIPRODUZIONE RISERVATA