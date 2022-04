Ossa umane ritrovate sotto il manto stradale: la scoperta nel centro storico ad Altamura

Ossa umane sotto il manto stradale. La scoperta da parte di alcuni operai durante lavori di scavo per l’istallazione dei cavi telefonici in via Maggio 1648, una stradina a ridosso del centro storico di Altamura, in provincia di Bari. Stando alle poche notizie al momento disponibili, il ritrovamento sarebbe avvenuto durante i lavori di scavo durante i quali sarebbero riaffiorate alcune ossa umane, tra cui sono ancora riconoscibili quelle di un bambino.

I lavori di scavo

Immediata la segnalazione al palazzo di città e alla Sovrintendenza per l’accertamento dei resti. Il luogo del ritrovamento è stato transennato in attesa di disposizioni da parte delle autorità. Secondo indiscrezioni i funzionari della Soprintendenza avrebbero già effettuato un primo sopralluogo ma è ovvio che ci vorranno tempi più lunghi per capire a quale epoca risalgono i ritrovamenti. Quel che è certo è che almeno dal primo scavo non sono stati ritrovati resti di sepoltura e corredo funerario che possano datare la sepoltura all’epoca preistorica. Importante ricordare che via Maggio è una stradina appena fuori le antiche mura del centro cittadino.

Tutti indizi che serviranno agli studiosi per accertare la natura e l’epoca dei resti.

Al momento via Maggio è transennata e gli scavi sono ricoperti da una lastra in lamiera.