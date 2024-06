È prevista per oggi la consegna del nuovo ospedale Monopoli-Fasano per fine lavori. Un edificio di 60.000 metri quadrati, in attesa di arredi e attrezzature, che adesso vede la luce. L'annuncio è di Fabiano Amati.

Ma la struttura è ancora motivo di argomento in I commissione Bilancio e programmazione della Regione Puglia. Ieri sono stati ascoltati il Rup e la direzione dei lavori per la verifica periodica sullo stato di attuazione della programmazione finanziaria per l'edilizia ospedaliera e la verifica dell'andamento della spesa del building e degli arredi e le attrezzature del nascente ospedale. «Dalle recenti verifiche effettuate sul cantiere dalla stazione appaltante – spiegava appena ieri il presidente della commissione Fabiano Amati - si può confermare che per mercoledì si potrà certificare la fine dei lavori, dopo l'emissione dell'ordine di servizio da parte della direzione dei lavori, del 5 aprile scorso, con cui si intimava l'appaltatore di non andare oltre i sessanta giorni per ultimare i lavori. Nel frattempo le attività legate alle gare per l'acquisizione di arredi e attrezzature sanitarie procede, senza però aver potuto aggiudicarne nessuna, perché si è in attesa dell'ufficializzazione della sottoscrizione dell'accordo di programma con cui si destinano 85 milioni di euro. Rassicurazioni in tale direzione sono state date dal direttore del Dipartimento salute, che alla luce dei dubbi della stazione appaltante di procedere all'aggiudicazione senza la certezza della copertura finanziaria, sarà trasmessa la comunicazione da parte del Dipartimento. Previsto l'aggiornamento tra un mese». Proprio venerdì scorso era giunto il via libera all'accordo di programma per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e riqualificazione del Sistema sanitario regionale fra il ministero della Salute e la Regione Puglia. Un finanziamento complessivo di oltre 205 milioni di euro: per il 95 per cento a carico dello Stato, la restante parte sarà a carico della Regione Puglia. L'intervento più corposo riguarda l'atteso completamento del nuovo ospedale di Monopoli-Fasano. L'accordo di programma ha stanziato infatti 84 milioni e 500mila euro per portare a compimento l'opera che, a lavori ultimati, disporrà di 299 posti letto per 150 stanze di degenza. Nello specifico i soldi che occorrono per gli arredi e le attrezzature. Ora si potrà andare avanti con le gare già indette e nei prossimi mesi quella che rischiava di restare una scatola vuota diventerà finalmente operativa. Al. Spa.