Ospedale da campo per l'emergenza Covid, il prefetto requisisce alcuni padiglioni della Fiera del Levante: lavori per 8 milioni di euro

«Requisizione d'uso temporanea» per alcuni padiglioni della Fiera del Levante di Bari: a firmare il provvedimento la prefetta Antonella Bellomo. Gli spazi serviranno alla Protezione civile regionale e al Policlinico del capoluogo pugliese per realizzare un ospedale da campo Covid. Serviranno ad «allestire, con apposita struttura temporanea - si legge nel decreto - spazi per l’aumento di posti letto, nel numero di 160, da destinare al trattamento in terapia intensiva di pazienti positivi al Covid».

La realizzazione della struttura sanitaria all’interno della Fiera «oltre ad essere funzionale ad elevare la dotazione temporanea complessiva del sistema regionale - spiega la Prefettura - , è al contempo rivolta a meglio valorizzare il personale sanitario, talora frammentato in strutture con un numero limitato di posti letto in terapia intensiva, nonché a consentire, seppure gradualmente, una ripresa delle attività sanitarie non Covid che, diversamente, espongono al rischio di ulteriore diffusione del contagio». Per l’Ente autonomo Fiera del Levante e per la società di gestione Nuova Fiera del Levante, che ha attualmente in concessione i beni requisiti, «è fatto obbligo di consegnare senza alcun indugio le aree interessate».

La gara di appalto per la costruzione di un ospedale con moduli prefabbricati da 160 posti letto è stata aggiudicata, lo scorso 20 novembre, alla Cobar-Barozzi Item Oxygen, con il 12% di ribasso sul prezzo a base di gara, del valore iniziale di 9,64 milioni.



