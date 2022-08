Orto abusivo nel cimitero di Molfetta. Il video diventa virale. Ha destato non poco scalpore la notizia di un vero e proprio orto abusivo realizzato all’interno degli spazi verdi del cimitero di Molfetta con frutta e verdura coltivata e pronta ad essere raccolta a pochi metri dai loculi dei defunti. «Sono in corso verifiche al fine di individuare la persona che, senza alcun rispetto per il luogo in cui si trovava, ha piantato ortaggi in una zona del cimitero di Molfetta», scrive il Comune in una nota.

I provvedimenti del Comune

Provvedimenti saranno presi inevitabilmente anche nei confronti di chi sapeva e non ha segnalato la presenza di piante di pomodori, zucchine, verdure e finanche alberi da frutta. L’area trasformata in un piccolo orto è stata comunque completamente ripulita dagli uomini della Molfetta Multiservizi nelle ore immediatamente successive alla singolare segnalazione giunta da un utente.

«Qualora, come è assai presumibile, dovesse trattarsi di un dipendente comunale nei suoi confronti si aprirà un procedimento disciplinare e verranno mosse tutte le azioni atte a salvaguardare la reputazione dell’Ente», specifica il comunicato.

Contestualmente è stato condotto un sopralluogo per accertare che non ci fossero colture in altre aree del cimitero.