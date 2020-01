Orrore a Bari: dall'acqua riaffiora il corpo senza vita di una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Drammatica scoperta nelle scorse ore lungo le coste di Bari : dalle acque antistanti il lungomare è infatti emerso il corpo senza vita di una donna. Il ritrovamento è avvenuto nel pomeriggio di oggi nei pressi del porticciolo di Bari-Torre a Mare, dopo che un passante si è accorto che qualcosa in acqua galleggiava e ha lanciato l'allarme avvisando i soccorsi. Per la donna, che da una prima osservazione avrebbe 50 anni, non c'era già più nulla da fare.Dopo l'allarme lanciato intorno alle 16.30, sul posto in poco tempo, oltre alle volanti della polizia, sono accorsi anche gli uomini della Guardia costiera e i vigili del fuoco.