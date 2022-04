L'Ordine degli avvocati di Bari elegge Serena Triggiani: è la prima presidente donna

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari ha eletto presidente l'avvocatessa lavorista Serena Triggiani, già vicepresidente durante la presidenza dell'avvocato Giovanni Stefanì, nei confronti del quale nelle scorse settimane è stata dichiarata la ineleggibilità.

Triggiani, che è la prima donna a ricoprire l'incarico nel foro barese, sarà in carica fino alle elezioni in programma nel gennaio 2023.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA «Duecento nuovi assunti, e non so dove metterli». Bari,... BARI Cittadella della giustizia da 256 milioni. Il bando: «Tanto... BARI Bari, l'ex ospedale Bonomo cambia destinazione: sara sede degli...

«Ci preme la riorganizzazione degli uffici giudiziari»

«Sarà un mandato in continuità rispetto al passato e con quanto fatto negli ultimi anni dal Consiglio dell'Ordine - dichiara -. Continueremo a batterci sul principale problema del nostro foro, quello dell'edilizia giudiziaria, nell'auspicio che si possa assistere a concreti passi in avanti prima che termini questo mandato. Nel breve periodo, ci preme la riorganizzazione degli uffici giudiziari e il superamento delle limitazioni nell'accesso, legate al periodo pandemico. E poi proseguiremo il lavoro sin qui fatto sulla valorizzazione della figura dell'avvocato: forte, credibile e autorevole anche nel rapporto con gli altri protagonisti della giurisdizione in un sincero confronto collaborativo».