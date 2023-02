Operaio morto sul lavoro, c'è un indagato: è il proprietario del box in cui è esplosa la bombola

La Procura della Repubblica di Bari ha iscritto una persona nel registro degli indagati per omicidio colposo per la morte del pensionato 78enne che ieri ha perso la vita mentre lavorava all'impianto antincendio di un garage privato nel quartiere Picone, del capoluogo pugliese.

Il malfunzionamento della bombola e l'esplosione

Il malfunzionamento di una bombola e la fuoriuscita del gas non infiammabile ad altissima pressione, avrebbe causato uno spostamento d'aria che ha provocato la caduta e il decesso dell'uomo. L'indagato sarebbe il proprietario del box.

Le indagini

Contemporaneamente si indaga sulle condizioni di lavoro della vittima e sull'ipotesi che operasse in nero. Anche in questo caso le indagini si concentrano sul committente del lavori, ovvero sul proprietario del box. La Procura ritiene chiara la dinamica dell'incidente e, per questo, non ha disposto l'autopsia.