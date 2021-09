La maglietta si impiglia, operaio ferito alla gola

Un operaio 26enne durante alcuni lavori edili su un cantiere privato, nei pressi della fiera del Levante di Bari, è rimasto ferito alla gola ed stato trasportato d'urgenza all'ospedale Policlinico.

La maglietta impigliata nel macchinario

Sembrerebbe che, a causare l'incidente, sia stata la maglietta del giovane rimasta impigliata all'interno di una smerigliatrice che, quindi, potrebbe avergli causato il taglio. Il 26enne, trasportato in ospedale dagli operatori sanitari, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia di stato per le verifiche del caso. Il giovane era assunto con regolare contratto di lavoro.