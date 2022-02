Bari, giovane accoltellato a morte in stazione. C'è un fermo per omicidio: «Volevo tagliargli a testa»

«Ho afferrato il coltello e l'ho colpito con forza al collo tentando di tagliargli la testa. Poi il ragazzo è caduto sui binari mentre passavano treni che suonavano di continuo. Mi sono sporcato tutti gli indumenti di sangue e poi sono scappato». È uno stralcio del racconto di Romeo Okoidigun, 24enne di nazionalità nigeriana, indagato per l'omicidio volontario, aggravato dai futili motivi, del 21enne somalo Abdi Aboala, il cui corpo senza vita è stato trovato vicino ai binari della stazione centrale di Bari la notte tra il 17 e il 18 febbraio.

L'uomo si trova nel carcere di Brindisi

Okoidigun, in carcere da ieri a Brindisi dopo un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Bari, avrebbe ucciso il 21enne con un coltello di 33 centimetri e lama da 19 cm, che aveva ancora indosso quando i poliziotti lo hanno rintracciato e bloccato, a pochi passi dal luogo del delitto e meno di 24 ore dopo. È stato identificato grazie alla telecamere di videosorveglianza della stazione e, al momento della perquisizione, indossava gli stessi abiti immortalati dalle immagini, ancora sporchi di sangue. Tra i due, prima della colluttazione letale, ci sarebbe stato un approccio sessuale.

La serata a bere e fumare poi la colluttazione

«Non era un mio amico - ha detto il 24enne agli investigatori - , non so perché l'ho ucciso. Questo ragazzo si comportava male, ha bevuto la birra, poi abbiamo bevuto il gin e insieme abbiamo fumato marijuana. Poi abbiamo iniziato a prenderci a botte». A quel punto il 24enne lo avrebbe colpito alla gola con il coltello che aveva nella tasca della giacca, uccidendolo. «Mi dispiace molto per quello che è successo - ha detto ancora il presunto assassino - , ma non so perché è successo».

La vittima trovata con ferite alla gola

La vittima è stata trovata senza vita dal personale della Polfer nei pressi di binari ferroviari in disuso nella stazione centrale di Bari, con un profondo taglio alla gola e seminudo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile cui sono delegate le indagini, coordinate dalla procura. Dalle immagini di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a individuare l'uomo che è stato rintracciato la notte scorsa.