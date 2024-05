«O lei intende collaborare e dire i fatti oppure se ci viene a fare la linea difensiva non perdiamo tempo né io e né lei». Il procuratore Roberto Rossi non nasconde una certa irritazione quando, durante l'interrogatorio di Giacomo Olivieri dello scorso 6 maggio, l'ex consigliere regionale, in carcere per voto di scambio politico mafioso, cerca di difendersi spiegando di non conoscere l'appartenenza mafiosa di Bruna Montani. È uno dei tanti passaggi del faccia a faccia tra Olivieri e i magistrati in cui la procura sembra dimostrare di non credere all'indagato. O quantomeno non è soddisfatta della sua esposizione dei fatti.

La campagna elettorale 2019



Lo sdegno di Rossi arriva quando il marito dell'ex consigliera comunale Maria Carmen Lorusso, personaggio centrale nella maxi inchiesta "Codice interno", parla di alcuni tratti della campagna elettorale del 2019: «Ripeto - dice Olivieri, assistito dagli avvocati Luca e Gaetano Castellaneta - il cognome Montani a me non ha mai detto nulla fino a leggere queste (carte, ndr). A me viene presentata il 7 aprile Bruna come suocera di Nacci. Io con Nacci il rapporto che avevo era un rapporto tramite "zio Mimmo", con la madre di Nacci che faceva le torte di Bari Vecchia, con il liquore di limoni; questa Bruna io la conosco il 9 aprile e si candida e decidono di candidarsi il 9 aprile. Nacci mi chiede i buoni.. perché Di Rella li aveva deciso di non fare i rappresentanti di lista, né mettere manifesti, né comitati elettorali a posta, quindi mi chiede Nacci i buoni di benzina che io non nego di aver dato».

A Rossi la spiegazione non convince, gli appare una difesa, non un racconto dei fatti. E tuona: «Lei ha diritto di dire le cose, però ora sto parlando io e lei non mi interrompa. Allora, lei sta esponendo una linea difensiva, che i suoi avvocati la saprebbero dire meglio. Lei può dire quello che vuole, che non conosce quello, che Montani non.. le carte noi le abbiamo, non solo fatto una richiesta, ma abbiamo avuto un'ordinanza da parte di un giudice. Allora, o lei intende collaborare e dire i fatti oppure se ci viene a fare al linea difensiva non perdiamo tempo né io e né lei».

Rossi non si placa, si sente preso in giro: «Lei - si legge nel verbale dell'interrogatorio - ha fatto tanti anni politica, sta in mezzo alla strada, eccetera,"Montani non mi dice niente", non le credo. Poi dovrà convincere i giudici, non credo che sarà facile per lei. Allora, se dobbiamo perdere tempo, le ripeto, non perdiamo tempo, andiamo, dopo amici più di prima. Le ripeto, gli avvocati sapranno dire meglio, ma lei che mi viene a dire: "Intanto me l'ha presentato uno della polizia, quindi io ero garantito, comincia a dire quello chiama", oh! Lei in questo momento sta cercando di fare il più furbo di noi...».

Il processo il 2 luglio

Parole forti da parte dell'accusa in attesa di quello che si sentirà nelle varie fasi del processo che inizia il prossimo 2 luglio. Nell'interrogatorio, durato circa due ore, i pm della Dda chiedono conto a Olivieri anche della circostanza che lo avrebbe visto a conoscenza dell'indagine su di lui.

La frase "Giacomo, la caccia è a te", riportata nelle intercettazioni da una persona non identificata, Olivieri la attribuisce a Nicola Canonico. Ovvero l'ex consigliere regionale e attualmente presidente del Foggia calcio, già al centro di un altro processo insieme ad altre persone per presunto voto di scambio. Canonico sarebbe coinvolto in una presunta compravendita di voti per far eleggere Francesca Ferri con la lista "Di Rella sindaco" al Comune di Bari. Un altro mistero nella stagione delle inchieste politiche baresi.