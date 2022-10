Una Fiera del Levante completamente nuova, adeguata alla città e biglietto da visita per Bari e la Puglia. Dopo anni difficili, si sta lavorando per un vero rilancio del quartiere fieristico nel futuro. «La Fiera oltre che funzionale deve tornare ad essere bella come nella prima metà del secolo scorso», ha dichiarato il presidente dell’Ente Fiera, Pasquale Casillo. Dopo aver risanato una situazione critica ed essere arrivati sostanzialmente al risanamento finanziario dell’Ente, sembra davvero giunto il momento per rinnovare il quartiere fieristico cittadino. E questo sarà possibile grazie anche al fatto che negli ultimi mesi sono state definite alcune situazioni in sospeso.

APPROFONDIMENTI REGIONE Da Emiliano e Decaro il messaggio per Roma: Pnrr e Autonomia differenziata, primi paletti al governo. L'analisi BARI Fiera del Levante, il programma completo. Emiliano: «Il tema dell'energia è sempre stato un chiodo fisso» L'EVENTO Fiera del Levante, il programma completo degli eventi e i costi del biglietto

La fine del contenzioso

Solo pochi giorni fa, dopo un lungo contenzioso, la Fiera è tornata nella piena disponibilità di una vasta area del proprio patrimonio che era stata destinata alla costruzione di una multisala. Inoltre, è stata finalmente sistemata e posta sotto controllo la questione dei locatari morosi. L’arrivo di Deloitte al posto di Eataly, e l’essere riusciti a non perdere nulla dei canoni pregressi, ha inoltre aperto un nuovo scenario importante. Si parla, d’altronde, di un partner primario con il quale c’è anche in programma di sviluppare un hub di incubazione e accelerazione di start-up. Questione che non può che aiutare e far bene all’Ente Fiera, incrementandone le entrate, considerando anche la presenza di un piano di investimento da parte dell’azienda menzionata molto importante. Grazie ad alcuni accordi conclusi con la Regione Puglia sono stati ad essa messi a disposizione diversi spazi che saranno destinati ad agenzie ed uffici regionali. Un accordo che ha permesso anche di vedere mantenuto, ristrutturato, e risanato parte del patrimonio immobiliare, considerando anche che proprio grazie all’accordo con la Regione sono in corso i lavori di risanamento conservativo del braccio monumentale. Sono lontani, quindi, i tempi in cui la Fiera del Levante non vedeva davanti a sé un futuro, e in cui i problemi erano molti di più delle note positive. Questa situazione, relativamente tranquilla, permette oggi di lavorare per il futuro e ripensare lo stesso quartiere fieristico.

I protagonisti del rilancio

Questa fase di vita finanziariamente serena ha permesso di avviare un ripensamento strategico, in cui sono coinvolti tutti gli attori che ne fanno parte, ovvero oltre all’Ente Fiera, il concessionario Nuova Fiera del Levante, il Comune di Bari e la Regione Puglia. Obiettivo risanare completamente il patrimonio immobiliare che mostra i segni del tempo. Si sta in questi mesi lavorando ad un progetto per la riconfigurazione del quartiere fieristico, che ragioni sia sulle attività permanentemente presenti all’interno dello stesso, sia dell’intero comparto di cui fa parte. Ad oggi è stato predisposto un primo studio preliminare in cui sono state evidenziate le componenti del patrimonio immobiliare da abbattere, quelle da ricostruire, quelle da costruire ex novo e quelle da ristrutturare. In questo progetto, si è ragionato considerando la destinazione da attribuire alle varie aree del quartiere, oltre ad essere stati pianificati interventi sulla mobilità e sulla dotazione di parcheggi. In questo momento, ci si trova nella fase di passaggio dalla progettazione preliminare alla progettazione definitiva. Ultimato questo passaggio si dovrà determinare il fabbisogno finanziario (anche se in parte sono già disponibili dotazioni finanziarie che permetteranno di passare alla parte realizzativa), si dovranno reperire i fondi di copertura, e sarà fondamentale definire i ruoli per la gestione della fase esecutiva. In tutto questo rientra anche la gestione degli spazi requisiti e utilizzati come ospedale Covid e hub vaccinale, che a breve dovrebbero ritornare nella disponibilità dell’Ente, restituzione che comunque ci sarà entro la fine dell’anno. Lo stesso termine entro il quale dovrebbe essere portata a termine questa fase di progettazione che porterà quindi a partire dal prossimo anno, o almeno questo è l’augurio, alla riqualificazione completa della Fiera.