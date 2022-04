Nuove nubi sul futuro dell'ex Palace «Ferme le trattative per la gestione»

Si rischia una nuova mobilitazione per l'hotel Palace di Bari: convocata la proprietà dello storico albergo barese per il 6 maggio, in caso di mancata partecipazione i sindacati sono pronti a dare battaglia.

I sindacati pronti a dare battaglia



«La precedente convocazione è andata deserta spiega Marco Dell'Anna, segretario UilTucs Puglia poi su nostra sollecitazione l'assessore regionale Leo Caroli ha proceduto con una nuova convocazione, sperando che la proprietà del Palace, la Saiga, si presenti al tavolo». La vertenza ha avuto inizio lo scorso dicembre quando il Tribunale di Bari intimò alla Palace eventi, l'ex società che gestiva l'hotel, di lasciare l'albergo. A quella comunicazione seguì l'avvio del procedimento di licenziamento collettivo per i 46 dipendenti ai quali si aggiungevano altri 42 dell'indotto. Da allora è iniziata la vertenza che ha portato il 17 gennaio all'avvio di una assemblea permanente all'interno del Palace ormai sgomberato da tutti gli arredi. I sindacati Cgil, Cisl e Uil chiedevano a gran voce tutele per i dipendenti. L'occupazione è durata fino a febbraio quando è stato firmato al ministero l'accordo per la cassa integrazione fino al 31 dicembre 2022.

«Entro quella data continua Dell'Anna dobbiamo sapere con certezza quale futuro verrà riservato ai dipendenti». L'obiettivo dei sindacati è infatti di garantire il riassorbimento degli ex lavoratori nella nuova società che prenderà in gestione l'albergo. Ma in queste ore la preoccupazione sta salendo. «Vogliamo capire cosa sta accadendo prosegue Dell'Anna se si sta muovendo qualcosa. Pare che la trattativa per la scelta del nuovo gestore dell'hotel si sia fermata. E questo ci preoccupa».

Sin dall'inizio della vertenza si sono fatte avanti delle aziende, tra queste anche la Marriott, la Ag Hotel e la Greenblu, interessate a prendersi in carico il prestigioso hotel. «Al momento sulla vicenda continua Dell'Anna c'è un silenzio assordante e preoccupante. Qual è lo scenario che si prospetta per il Palace e per i lavoratori? Entro il 31 dicembre bisogna necessariamente completare il percorso».

Il rischio per 46 dipendenti



Insomma il rischio è che i 46 dipendenti, con la fine della cassa integrazione, si possano trovare senza un lavoro. Tra loro ci sono lavoratori storici del Palace, molti sono monoreddito e con una famiglia sulle spalle. «Con la firma della cassa integrazione ricorda il sindacalista noi abbiamo rispettato l'impegno a sciogliere il presidio, anche per consentire lo svolgimento delle trattative, i sopralluoghi, eventuali lavori. Ma pare che tutto si sia fermato». I dipendenti sono molto preoccupati. «Per quanto mi riguarda conclude Dell'Anna se non arriveranno notizie concrete da parte della proprietà noi ricominceremo le mobilitazioni. Abbiamo fatto tutto quel percorso per risolvere al più presto la vertenza ed ora sembra che si sia tutto arenato. Questo è un atteggiamento poco attento nei confronti dei lavoratori, serve chiarezza estrema sulle interlocuzioni in corso, se stanno avvenendo». Il prossimo appuntamento è quindi fissato per il 6 maggio alla presenza anche della Regione: al tavolo è stata invitata la proprietà dell'hotel per avere risposte sul futuro della struttura. Durante le trattative nei mesi scorsi erano state date rassicurazioni sul fatto che il Palace sarebbe rimasto albergo: la proprietà doveva valutare una serie di manifestazioni di interesse. «Attendiamo l'incontro concludono i sindacati per noi è fondamentale avere garanzie sul futuro dei lavoratori».