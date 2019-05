Nuova scossa di terremoto in pochi giorni: scuole evacuate. Danneggiata la chiesa di San Domenico a Trani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda scossa di terremoto, in pochi giorni, in Puglia. Quella registrata questa mattina, alle 10.13 nella zona di Barletta, secondo l’Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), aveva intensità fra 3,7 e 4,2 di magnitudo a 34.2km di profondità. E' stata avvertita in tutta la Regione e in modo particolare ad Andria, Cerignola, Molfetta. A Trani, per precauzione, sono state evacuate alcune scuole, come è avvenuto anche a Bari, dove il personale in servizio negli uffici giudiziaria nel palazzo ex Telecom a Poggiofranco sono scesi tutti in strada.Evacuate anche alcune scuole, sempre a Bari, come l'elementare Re David, di via Celso Ulpiani e i dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze Politiche nel palazzo di piazza Cesare Battisti.La scossa di questa mattina ha provocato anche il crollo, a Trani, di un pezzo del timpano della facciata barocca della chiesa di San Domenico, vicino alla villa comunale. Il sagrato però era già interdetto al transito a causa delle precarie condizioni dell'edificio sacro.La scossa è stata avvertita persino a Foggia e in Basilicata, fino a Potenza. Sono al lavoro i tecnici dell'Osservatorio sismologico dell'Università di Bari. Pochi giorni fa, una scossa è stata avvertita al largo di Costa Merlata, marina di Ostuni.Negli ultimi giorni molte scosse si stanno avvertendo nelle regioni meridionali, ma anche nelle Marche.