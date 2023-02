Operaio precipita dall'impalcatura a Noci: trasportato in codice rosso in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina in un cantiere edile in via Kennedy a Noci. Un operaio 33enne di Gravina in Puglia è caduto rovinosamente dall'impalcatura su cui stava lavorando all’esterno di un condominio, fermandosi al piano sottostante dopo un volo di tre metri circa.

I primi a soccorrere l’uomo una squadra del 118 della postazione di Noci che ha stabilizzato il ferito che poi, con l'aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento di Putignano del turno A, è stato portato giù nell'androne del palazzo per essere trasportato in ospedale.

Anche l'elisoccorso

È stato anche impegnato l'elisoccorso dei vigili del fuoco di Bari impossibilitato ad atterrare però nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Il ferito è stato ospedalizzato al Miulli di Acquaviva delle Fonti in codice rosso con l'ambulanza ma è sempre stato cosciente e col passare delle ore la situazione è sembrata meno grave. Sul posto si sono portati i Carabinieri della stazione di Noci, lo Spesal e la polizia locale.