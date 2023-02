Incidente sul lavoro, cade dall'impalcatura: operaio 33enne in ospedale

Un operaio di 33 anni è caduto dall'impalcatura di un cantiere edile allestito in un condominio di via Kennedy, a Noci, in provincia di Bari. L'uomo, originario di Gravina in Puglia, è precipitato da un'altezza di circa tre metri ed è stato soccorso dagli operatori del 118, intervenuti poco dopo le 13.00. L'operaio ha riportato traumi che non destano preoccupazione nella zona lombo-sacrale e alla mano destra. È stato quindi accompagnato in codice giallo all'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.