Neonato abbandonato in ospedale, medici e infermieri lo vegliano notte e giorno

La madre è rimasta con lui fino a qualche giorno fa ma poi ha lasciato l'ospedale e non vi ha fatto più ritorno, abbandonando il suo bambino, un bimbo di 48 giorni di nazionalità romena, che si trova ora ricoverato nell’ospedale Giovanni XXIII di Bari.Il bambino, che è nato a Taranto lo scorso 24 settembre, è stato trasferito a Bari per una malattia metabolica e problemi cardiaci diagnosticati fin dalla nascita. Dopo i primi accertamenti i medici gli hanno diagnosticato la leucinosi, una rara malattia metabolica che richiede un trattamento tempestivo. Oltre a un problema cardiaco. L’ospedale ha provveduto subito a segnalare alle autorità competenti l'abbandono del minore ma intanto in ospedale è partita la gara per la solidarietà, con i medici e gli infermieri che fanno i doppi turni per non lasciarlo solo e alcuni volontari che si sono attivati per portargli tutto l'occorrente.