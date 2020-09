Bimba di 30 giorni trovata morta nella culla: scatta l'indagine

Aveva un mese la bambina morta questa mattina nel quartiere Palese, di Bari. I genitori l'hanno trovata senza vita nella culla, quando hanno chiamato i soccorsi. Sul posto i medici del 118, che ne hanno constatato il decesso, e gli agenti della sezione Volanti della Polizia, insieme al medico legale Biagio Solarino, presente su disposizione del pubblico ministero di turno, Baldo Pisani, della Procura di Bari.

Non sono stati riscontrati segni di violenza sul piccolo corpicino. Si ipotizza una morte in culla, ma sarà l'esame autoptico a stabilire le esatte cause della morte della bambina.

