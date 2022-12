La nebbia avvolge la barca, i pescatori non ritrovano la rotta: salvati in extremis

Si è conclusa con successo l’attività di ricerca di un piccolo natante nelle acque antistanti Polignano a Mare, che a causa della fitta nebbia sopraggiunta repentinamente, non era più in grado di ritrovare la rotta per il rientro a terra. La richiesta di soccorso è pervenuta alle ore 8.40 circa al numero per le emergenze in mare 1530 del 6° Maritime Rescue Sub-Centre (Mrsc) di Bari che ha immediatamente trasferito la segnalazione alla sala operativa della Guardia Costiera di Monopoli.

A chiedere soccorso due uomini sulla settantina usciti in mattinata per una battuta di pesca ricreativa nelle acque antistanti la località di San Vito a Polignano a Mare. Sono stati improvvisamente colti però da una fittissima nebbia che, in brevissimo tempo, ha avvolto tutta la costa da Polignano a Mare a Monopoli, riducendo la visibilità a meno di 10 metri e rendendo quindi impossibile un rientro in sicurezza.

Il salvataggio

Allertata la Guardia Costiera, la motovedetta 539 dell’Ufficio Marittimo di Monopoli ha immediatamente mollato gli ormeggi in direzione nord e dopo un’intensa e complessa attività di ricerca, durante la quale la sala operativa della Guardia Costiera di Monopoli è rimasta in costante contatto con i due uomini a bordo del natante, è riuscita, con l’ausilio del radar di bordo ed i segnali sonori, ad intercettare la piccola imbarcazione che nel frattempo a causa della corrente si trovava già a circa due miglia dalla costa.