La Nazionale giocherà in Puglia, Decaro «Nei prossimi giorni le ultime verifiche»

Gli Azzurri della Nazionale italiana torneranno a giocare in Puglia, allo Stadio San Nicola di Bari, per la qualificazione per Euro2024 contro Malta, in programma a ottobre. Lo ha annunciato il sindaco della città, Antonio Decaro. «Stamattina sono stato al San Nicola con i delegati della Figc - ha dichiarato il primo cittadino - abbiamo visitato tribune, spalti, spogliatoi». Nei prossimi giorni arriverà la risposta ufficiale della FIgc, «poi verrà la Uefa a fare le ultime verifiche»

L'auspicio

Decaro si augura anche che oltre alla nazionale nello stadio ideato dall'architetto Renzo Piano si possa giocare in autunno anche il Bari promosso in Serie A.