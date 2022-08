Nascondeva armi e droga in casa al San Paolo, arrestato un affiliato al clan

Nascondeva armi e droga in casa nel quartiere San Paolo di Bari: un affiliato ad un clan locale è stato arrestato dai Carabinieri.

L'intervento

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con l’ausilio di unità cinofile, nel quartiere San Paolo, hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di un noto pregiudicato, 26enne, esponente di un clan locale e al momento già detenuto agli arresti domiciliari, sul cui conto emergono gravi indizi di colpevolezza (accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) rinvenendo una pistola rubata, modello 48 calibro 7,65, munita di caricatore inserito e 4 cartucce, nonché altri due caricatori per pistola cal.6,35, due radio ricetrasmittenti, diversi grammi di cocaina già divisi in dosi, due bilancini di precisione e materiale vario usato per il confezionamento della sostanza stupefacente, il tutto nascosto in un doppio fondo ricavato in un mobile del salotto.

Da immediati accertamenti è emerso che la pistola è risultata rubata nel 2014 presso il Comando di Polizia locale di Grumo Appula.

Il 26enne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Trani.