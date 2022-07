Muore Henry, il cane del quartiere San Girolamo. Centinaia di messaggi social per salutare il cucciolone

"Ciao cucciolone fai buon viaggio". Bari dice addio a Henry, cane del quartiere San Girolamo, una mascotte per i residenti che lo accudivano da anni. Henry, un pastore maremmano, è morto sabato pomeriggio a causa di un malore.

Un amico a quattro zampe molto conosciuto in città, a lui è stata dedicata anche una pagina facebook (e un murale su una palazzina dell'Arca a San Girolamo), che oggi raccoglie migliaia di messaggi.

Già. Henry non era solo un cane, era diventato l'amico di migliaia di baresi che gli dedicavano del tempo: chi gli portava da mangiare - era persino ingrassato e finito dal veterinario per perdere peso - chi lo spazzolava, chi gli dava da bere. Una piccola "sosta" agli amici del bar per avere un po' di refrigerio e poi girovagava per le strade tra i quartieri Fesca, San Girolamo, San Cataldo e Villaggio Trieste.

Aveva meno di 11 anni, pelo folto e bianco, occhi dolci e amava le coccole e giocare con i bambini. A dare la notizia della scomparsa è Katya Colagiacomo, la sua responsabile, che si era spesa per fargli riconoscere lo status di cane di quartiere. Lei più di tutti lo ha accudito, curato, persino accolto in casa e per lui ha effettuato tutte le pratiche burocratiche e veterinarie.

«Sono distrutta – ha raccontato nella pagina social che unisce tutte le persone impegnate ad accudirlo assieme a centinaia di simpatizzanti che da tutta Italia si sono affezionati alla sua storia - ho il cuore colmo di dolore. Vi prego di rispettare il mio grande dolore e il mio silenzio. Stasera Henry mentre tornava a casa ha avuto un malore e ha deciso di addormentarsi per sempre, mi ha lasciata con un vuoto grande ed il cuore in mille pezzi. Ora è in clinica ma tornerà a casa perché questa è sempre stata la sua casa, dammi la forza bambino mio a superare questo grande dolore».

Sulla pagina del gruppo facebook sono centinaia i messaggi che continunao ad arrivare da parte dei cittadini, residenti della zona, consiglieri comunali. "Stanotte Henry ci ha lasciati, e San Girolamo perde un suo abitante speciale, direi unico", sono le parole di Fabio Romito, consigliere comunale e segretario cittadino della Lega.