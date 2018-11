Muore dopo la colonscopia, chiesto il processo per 18 tra medici e infermieri del Policlinico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Diciotto, tra medici e infermieri del Policlinico di Bari, rischiano il processo con l’accusa di omicidio colposo. La Procura ha infatti chiesto il rinvio a giudizio al termine dell’inchiesta sulla morte di una 77enne barese deceduta il 19 ottobre 2015 a seguito di una colonscopia.Stando alla denuncia della famiglia e ai successivi accertamenti medico-legali disposti dal pm Gaetano De Bari, la donna, Luciana Stinchi, si sarebbe ricoverata il primo ottobre nel reparto di gastroenterologia del Policlinico per un accertamento diagnostico in colonscopia, eseguito - secondo l’accusa - senza aver prima espresso il consenso informato. Dopo l’esame, poi, non si sarebbe più svegliata dallo stato di sedazione. Sarebbe quindi stata intubata e le sarebbe stato eseguito un intervento di pneumotorace nel quale sarebbero state lesionate le vie aeree (perforazione esofago-faringea) con ricovero immediato in rianimazione. Nei giorni successivi sarebbe stata sottoposta ad ulteriori accertamenti e ad un altro intervento, fino al decesso il 19 ottobre nel reparto di chirurgia toracica. Secondo la Procura i medici avrebbe aspettato troppo nell’eseguire l’ultima operazione, adottando un atteggiamento definito dal magistrato «attendista», che avrebbe «privato la pazienta di qualsivoglia possibilità di sopravvivere». Inizialmente erano 32 i sanitari indagati ma la posizione di quattordici persone, tra medici e infermieri, è stata stralciata per archiviazione. L’udienza preliminare nei confronti dei 18 per i quali c’è richiesta di rinvio a giudizio inizierà l’8 aprile 2019 nella sede del Tribunale di Bitonto dinanzi al gup Francesco Pellecchia.