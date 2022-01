Barese, due mucche e un cavallo per la città: scappavano dal macello

Fuga per la libertà: due mucche e un cavallo fuggono per strada e scappano, probabilmente, dall'imminente macello. È quello che è successo tra Noicattaro e Rutigliano.

Incontri ravvicinati

Spesso capita di passeggiare per le strade della propria città, magari per prendere una boccata d'aria, andare a lavoro o semplicemente fare la spesa. A volte, però, può succedere di assistere ad episodi curiosi. Un po' com'è accaduto ai cittadini baresi che, nella mattinata di oggi, si sono ritrovati faccia a faccia con degli animali non proprio "domestici".

Due mucche e un cavallo, infatti, erano liberi per strada tra le due cittadine del sud-est Barese, nello specifico nei pressi della periferia, zona stadio. A segnalarlo sono stati gli stessi cittadini che hanno prontamente allertato gli agenti della Polizia Locale.

Pare che gli animali siano scappati da una struttura di macellazione di Noicattaro, in direzione Rutigliano. Sono ancora in corso le ricerche delle due mucche e del cavallo che, almeno per adesso, sarebbero scampati al macello.