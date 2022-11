Morto Kiko Loiacono, produttore barese dall'animo rock: musica in lutto

Si è spento Kiko Loiacono, tour manager e produttore di origini baresi di 54 anni: è morto a Londra e la sua scomparsa ha destato profondo dolore nel mondo della musica. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, che esprimono dolore, stupore, sconcerto. «Non doveva finire così» si legge in uno di questo ed è il ricordo dei Primal Scream: «Ha dato la sua vita al rock & roll e alla politica di sinistra».

Kiko Loiacono è stato infatti fondamentale per la valorizzazione del circuito delle band indipendenti. E anche per il suo leggendario bus, in giro per l’Europa e il Regno Unito, che ha ospitato decine di gruppi musicali.

Il post della sorella Amelianna

Così la sorella Amelianna su Instagram:

"Kiko è mio fratello grande.

Abita a Londra. Fa il tour manager e vive di musica e dischi.

Sa farsi amare perché è immensamente generoso quanto caotico.

Dolce e fragile.

Adesso ha interrotto il tour .

ha rivisto mia nonna amelia che gli ha preparato i carciofi fritti.

Ed è con Daniela che è così felice di stare con lui.

Ascoltano gli Smiths e si abbracciano di nuovo.

A noi mancherà come l’aria"