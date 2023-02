Morto a 46 anni il veterinario Fausto Paganetti. Lo strazio sui social: «Anche lassù sarai magnifico»

È morto a 46 anni il veterinario barese Fausto Paganetti, noto in città anche perché figlio dello storico medico sociale del Bari Giorgio Paganetti. Fausto lascia la moglie e tre figli, da tempo lottava con una malattia. I funerali sono stati oggi pomeriggio alle 16.30 alla parrocchia del Sacro Cuore.

Il cordoglio via social

Tanti i messaggi di cordoglio via social. “Ho ricevuto una notizia che mi ha lasciato di pietra – scrive un amico -, perché non ne ero assolutamente convinto, eppure ancora ho mente il tuo sorriso, le tue smorfie come quando venivi a trovarci all’edicola. Oggi sei andato via, un pensiero che mi ha portato a passeggiare senza meta, osservando fino alla fine il tramonto sul mare e ricordando di tutto ciò che sei stato e che anche da lassù continuerai ad essere, una persona magnifica”.