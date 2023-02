Lutto nel mondo del giornalismo: morto Beppe Lopez. Fu il primo direttore di Quotidiano

Lutto nel mondo del giornalismo italiano: è morto Beppe Lopez, giornalista professionista oltre che scrittore e saggista. Aveva 75 anni, ne avrebbe compiuti 76 il prossimo 28 febbraio. Originario di Bari e da sempre legato alla sua città, da tempo ormai viveva a Montelibretti, paesino di circa 5mila anime in provincia di Roma, insieme alla compagna Maria José Esposito, originaria di Copertino, nel Salento, e al figlio Gianluigi di 9 anni.

Chi era

Giornalista professionista dal 1976, iscritto all'Ordine del Lazio, Lopez approdò a Repubblica proprio in quell'anno, quando l'allora direttore Eugenio Scalfari lo volle come cronista politico. Nel 1979 Claudio Signorile lo chiamò alla direzione di Quotidiano di Lecce, Brindisi e Taranto (oggi Nuovo Quotidiano di Puglia), fin dal primo numero del 6 giugno 1979 e fino al 1981. Prima ancora, dal '70 al '75, era stato capo ufficio stampa del Consiglio regionale pugliese per l’intera legislatura costituente.

Numerose le sue collaborazioni con diversi giornali dove ha pubblicato numerose inchieste, tra questi l’Avanti! e Mondo Operaio diretti da Gaetano Arfé, Il Giorno diretto da Italo Pietra, Tempo illustrato e Affari economici diretti da Nicola Cattedra, Il Ponte diretto da Enzo Enriques Agnoletti, Il Mondo diretto da Antonio Ghirelli, ABC, Corriere dello Sport, SettimanaTv (1974-75), la Repubblica, il Manifesto, l'Unità, Numero Zero, Galassia, Prima Comunicazione, Il Mattino, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Sicilia, Liberazione, Left.

I libri e i saggi

Ha esordito come narratore con "Capatosta" edito da Mondadori; nel 2008 pubblica "La scordanza" (Marsilio) e successivamente "La Bestia!" (Manni editore). Ha pubblicato saggi sul giornalismo e racconti storici, ottenendo uno straordinario successo editoriale in particolare con "La casta dei giornali" (Stampa alternativa-Eri).

Nel 2021 aveva pubblicato con Besa "Capibranco", un lavoro che, insieme con "Capatosta" e "La scordanza" - era stato racchiuso dalla stessa Besa di Livio Muci in una trilogia raccolta in un cofanetto dal titolo “Quartiere Libertà”. Protagonisti sono personaggi di varia umanità, dai popolani più semplici a piccolo-borghesi, contornati da intellettuali e professionisti, tra rapacità e genuinità, tra crudezza ed emotività primordiale, ognuno impegnato nella sua personale guerriglia quotidiana, di generazione in generazione, mentre il tempo scorre più lento sotto il sole incantato del Sud. La libertà che dà il nome al “quartiere” suona ossimorica rispetto alle catene di una zona chiamata invece dagli abitanti di Bari centro “Africa”.

Alla famiglia le condoglianze di Nuovo Quotidiano di Puglia.