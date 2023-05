Morti sul lavoro, flashmob dei sindacati alla Prefettura: maschere bianche sul viso in segno di protesta

Una maschera bianca sul viso in segno di protesta e una maglietta che recita "al lavoro sicuri", si è svolto così il flashmob promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil Bari, che si è svolto questa mattina davanti al Palazzo della Prefettura. Decine di studenti e lavoratori hanno aderito all'iniziativa per chiedere «più attenzione alle istituzioni sul fenomeno delle morti sul lavoro».

Il minuto di silenzio per le vittime sul lavoro

Un minuto di silenzio è stato osservato durante la manifestazione.

Un silenzio che, come hanno ricordato i sindacati presenti, a volte vale più delle denunce. Tra i cartelli dei manifestanti anche uno che recitava "basta parole, servono i fatti".

Le parole dei sindacati

I sindacati chiedono alla prefetta di Bari, Antonella Bellomo, un incontro per decidere su azioni concrete. «Uil ha iniziato da qualche anno una battaglia zero morti sul lavoro - ha detto Stefania Verna, coordinatrice di Uil Bari - Siamo qui perché in una settimana, nella città metropolitana di Bari, si sono verificate tre morti sul lavoro che io chiamo omicidi». «Nei primi due mesi del 2023 si sono registrati circa cento incidenti sul lavoro mortali», ha detto invece Gigia Bucci, segretaria generale di Cgil Bari. Il segretario della Cisl Bari, Giuseppe Boccuzzi, invece, ha insistito sui fenomeni del lavoro e il precariato soprattutto sui cantieri. «Nei cantieri - ha concluso Boccuzzi- abbiamo una forte emergenza di lavoro precario, di lavoro dequalificato. Le imprese che sfruttano i lavoratori vanno estromesse dal mercato».