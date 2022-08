In spiaggia con una tenda enorme: maxi multa per una famiglia

Una maxi tenda quattro metri per quattro in spiaggia. Multata una famiglia residente in provincia di Bari per aver installato la tenda in spiaggia a Monopoli: la struttura "inibiva la libera fruizione del demanio marittimo da parte di altri utenti". L'intervento è stato portato a termine dalla Polizia locale di Monopoli, che proseguirà con i controlli nelle spiagge della città barese per tutto il weekend. Alla famiglia che aveva montato la tenda una multa da 200 euro e l'ordine di smontare immediatamente la struttura.