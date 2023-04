Sirena troppo formosa, pioggia di critiche sulla statua degli studenti

Una sirena “troppo formosa”: pioggia di critiche per la statua appena realizzata nella zona nord di Monopoli, in piazza Rita Levi Montalcini, a ridosso di un’area giochi per bambini. La statua è stata realizzata dagli studenti dell’IISS “Luigi Russo” nell'ambito di una convenzione con il Comune: l'area è oggetto di un intervento di riqualificazione per circa 350mila euro mettendo insieme attività ludiche e culturali.

Tanti commenti, non tutti positivi

Tanti i commenti, non tutti positivi , per quella che viene considerata un'eccessiva “formosità” della sirena. L'attrice barese Tiziana Schiavarelli così sul suo profilo Facebook: «Piuttosto sembrerebbe una sirena con due tette siliconate da denuncia al chirurgo, e soprattutto un enorme culo mai visto ad una sirena. Almeno a quelle che conosco io... PS: non me ne vogliano gli autori dell'opera, né l'amministrazione comunale di Monopoli ma a me questa cosa diverte molto... Chissà che non diventi una ulteriore attrazione per i turisti».