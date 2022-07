Monopoli, a fuoco un tir carico di foglie sulla Statale, un automobilista avvisa il conducente

Il rimorchio di un tir che trasportava balle di fogliame verde si è incendiato nella tarda mattinata di oggi sulla strada statale 16 nei pressi dello svicolo San Francesco da Paola in territorio di Monopoli.

Un automobilista ha avvisato il conducente

È stato un automobilista di passaggio ad allertare il conducente del mezzo pesante, circa il principio d’incendio e quindi il denso fumo che si stava sprigionando dal rimorchio. Il guidatore del tir ha fatto in tempo ad accostare e sganciare il rimorchio dalla motrice. Per spegnere l’incendio, che ha danneggiato notevolmente il mezzo, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli e quelli di Putignano. Per gli accertamenti sull’accaduto sono giunti i carabinieri di Monopoli. Sembra che l’incendio sia dovuto ad autocombustione.

Statale bloccata

La statale è rimasta bloccata per ore con la Polizia Locale di Monopoli che ha deviato il traffico proveniente da Fasano verso il centro città. Gli agenti della Locale hanno anche provveduto a distribuire bottiglie di acqua agli automobilisti fermi e in attesa di riprendere la marcia verso Bari.