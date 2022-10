Lasciano la spazzatura per strada ma nei sacchetti ci sono biglietti aerei e bollette: multati

Rifiuti abbandonati per strada e recuperati dagli uomini della Polizia Locale di Monopoli, per cui è stato fin troppo semplice individuare chi aveva commesso il reato. Semplice perché all'interno dei sacchetti di rifiuti, lasciati in via Campione, vi erano addirittura dei biglietti aerei, con il nome di chi aveva viaggiato, e persino delle bollette dell'energia elettrica.

La lotta agli incivili

Così la Polizia locale ha individuato quattro "sporcaccioni", che saranno multati con 200 euro di sanzione a testa. E i controlli continuano.