Una pizzeria del centro con il deposito in un garage: sequestro dei Nas

Un garage privato adibito a deposito di alimenti e bevande per una pizzeria del centro: è successo a Monopoli, ma non vi erano - chiaramente - le condizioni igienico sanitarie per l'attività di ristorazione. Ed è scattato il sequestro.

Una tonnellata di alimenti

Sul posto, è stato, quindi, richiesto l’intervento di personale del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl di Bari, che ha proceduto alla sospensione dell’attività di deposito, mentre i Carabinieri hanno proceduto al sequestro, complessivamente, di circa una tonnellata di alimenti e di migliaia di bottiglie di vino e bevande varie, alcuni dei quali privi delle informazioni necessarie a garantirne la provenienza, previste dalla legge a tutela della salute del consumatore. Nella circostanza, è stato individuato anche un furgone abusivamente adibito al trasporto della merce dal deposito alla pizzeria, merce che è stata anche questa sequestrata. Sono state, infine, contestate violazioni per complessivi 5.500 Euro