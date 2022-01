Monopoli, la sfida dell'opposizione: patto e unità per la svolta

Lo avevamo annunciato solo qualche giorno fa: mancava solo l'ufficializzazione. E quest'ultima è arrivata ieri. È realtà il nuovo soggetto politico che vede riuniti gli undici consiglieri di minoranza a Monopoli in vista delle amministrative del 2023 e contrapposto all'attuale governo cittadino che ripresenterà certamente Angelo Annese come candidato sindaco. Ieri sera il documento politico, sottoscritto da Cecilia Matera, Feliciano Indiveri, Claudio Licci, Francesco Tamborrino, Silvia Contento, Angelo Papio, Carlo Maria maione, Sonia Cazzorla, Giuseppe Campanelli, Franco Leggiero e Antonio Rotondo è diventato pubblico.

APPROFONDIMENTI MONOPOLI L'Usppi Puglia sul San Giacomo: «Sosteniamo... BARI Mihajlovic e Vogliacco sposi: «Ci sposiamo nella Cattedrale di...

L'opposizione: è nata una coalizione



«È nata una nuova solida coalizione, costituita da forze civiche e di partito, pronta ad offrire un progetto politico credibile e lungimirante alla comunità monopolitana, che attraverso un percorso democratico punta a portare in città un'alternativa all'attuale amministrazione e al suo metodo di governo si legge nella nota a firma dei rappresentanti del Partito Democratico, Gruppo Misto, Spazio Civico, Movimento 5 Stelle e Manisporche -. L'amministrazione guidata dal sindaco Annese governa la città dal 2018, anche se attualmente la maggioranza che in consiglio comunale la sostiene non è più la stessa. Una parte significativa della sua coalizione ha preso le distanze dall'operato del sindaco respingendo qualsiasi offerta o proposta. Questa ferma posizione ha consentito di sviluppare una forte sinergia in consiglio comunale tra le forze del centro sinistra, insieme al Movimento 5 stelle, con i tre consiglieri Campanelli, Leggiero e Rotondo che hanno costituito il Gruppo Misto. Questa visione comune si è tradotta in un costante lavoro quotidiano, di natura amministrativa e politica, che non deve essere disperso. Le tematiche cittadine che la nuova coalizione intende elaborare e promuovere con la massima condivisione, spaziano da una corretta gestione degli strumenti urbanistici alla salvaguardia dell'ambiente, dalla valorizzazione della fascia costiera e dei relativi servizi al sistema di raccolta e differenziazione dei rifiuti, dal rilancio delle attività produttive all'aumento del verde urbano, dagli incentivi alla promozione dell'edilizia sociale e popolare al sostegno delle iniziative in grado di promuovere occupazione e impresa, dalla sostenibilità ambientale al miglioramento delle opere pubbliche». Un'impronta diversa, quindi, rispetto all'attuale quella che si vuole improntare. Un progetto che certamente non si chiude con queste undici presenze che costituiscono, a quanto pare, solo un punto di partenza e che vogliono coinvolgere cittadini e società civile. «Questa coalizione ha maturato l'esigenza di imprimere una svolta al governo della città, partendo dalle reali esigenze e bisogni dei cittadini, dando spazio ad una visione ampia di sviluppo che valorizzi in ogni ambito merito e competenze continua infatti il documento -. L'emergenza Covid ha impedito di comprendere fino in fondo l'immobilismo dell'attuale amministrazione e la sostanziale inerzia di una maggioranza fantasma e allo stesso tempo arrogante e presuntuosa. Mancano le persone, mancano le competenze, manca un progetto. In questa ottica le forze politiche e civiche che compongono l'attuale opposizione stanno sviluppando un'idea di governo che affronti con determinazione i problemi irrisolti e le perduranti carenze, maturando un percorso di condivisione e apertura alla città, ai movimenti, alle associazioni e alle organizzazioni sociali che porti alla elaborazione di un progetto ambizioso, coraggioso e sostenibile. Per realizzare l'obiettivo sarà necessario scrollarsi da pregiudizi ideologici, senza smarrire la propria identità, consapevoli delle differenze ma pronti a trasformarle in opportunità di crescita e in creatività progettuale. Questa visione troverà conferma solo se si individuerà nella maniera più democratica e partecipata possibile, programmi, scelte, soluzioni e, soprattutto, donne e uomini in grado di interpretarla nella maniera migliore. Per offrire un orizzonte stimolante e positivo alle attese di tanti monopolitani, sarà importante la scelta di un giusto candidato sindaco, per la cui individuazione si sta operando con solerzia e reciproca fiducia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA