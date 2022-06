A Monopoli morta una persona dopo essere stata travolta da un treno in corsa. Linea Bari-Lecce bloccata

Nella stazione di Monopoli una persona è morta dopo essere stata travolta sui binari da un treno in corsa. Secondo i primi riscontri, sembrerebbe che si sia trattato di un suicidio: la vittima infatti si sarebbe stesa aspettando l’arrivo del treno che ha tranciato il corpo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza che hanno avviato le indagini. Nel frattempo la circolazione è stata bloccata da Monopoli a Fasano. I passeggeri del treno sono stati fatti scendere e trasportati con i bus sostitutivi.

Traffico sospeso

Il traffico è ancora sospeso, in corso l'intervento delle Forze dell'Ordine e dei Vigili del Fuoco.

Il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) - Lecce (20:40) oggi termina la corsa a Bari Centrale alle ore 18:58.

I passeggeri in salita da Bari Centrale e diretti a:

• Monopoli, Brindisi e Lecce, possono proseguire con il treno FA 8315 in partenza da Bari Centrale alle ore 19:09 e in arrivo a Monopoli alle ore 19:31, a Brindisi alle ore 20:05 e Lecce alle ore 20:29;

• Polignano a Mare, Fasano e Ostuni, possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

I treni Regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus tra Fasano e Bari Centrale.