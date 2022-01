Mihajlovic e Vogliacco sposi: «Ci sposiamo nella Cattedrale di Monopoli, la chiesa più bella della Puglia»

Si sposeranno a Monopoli, nella Cattedrale, l’influencer Virginia Mihajlovic (figlia del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic) e il calciatore del Benevento Alessandro Vogliacco. La cerimonia si terrà la prossima estate, a giugno.

Virginia, secondogenita di Sinisa e Arianna Rapaccioni, è legata da ben quattro anni a Vogliacco. E’ stata proprio la prossima sposa a rendere noto, sul suo profilo Instagram, la scelta di Monopoli come sede delle nozze. Virginia aveva infatti postato una foto scattata insieme al suo compagno dal lungomare di Bari.

A questo punto le è stato chiesto dove si sposasse e lei candidamente ha risposto “nella chiesa più bella della Puglia secondo me, ci sposiamo nella Cattedrale di Monopoli”. La notizia dell’unione dei due ragazzi 23enni è poi rimbalzata sui giornali di gossip online e sui social.

Il 28 ottobre scorso Virginia, ex concorrente dell’Isola dei Famosi insieme alla sorella Viktorija, era diventata mamma della piccola Violante. Vogliacco aveva chiesto alla sua amata di sposarlo in quel di Santorini e anche allora la notizia era rimbalzata ovunque in quanto era stata la stessa Virginia a condividere la notizia su Instagram, mostrando orgogliosamente il bellissimo anello di fidanzamento scelto per lei da Alex.