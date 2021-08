Monopoli, schiacciata da un cancello: muore maestra di 57 anni

Una maestra di scuola elementare dell'Istituto comprensivo Bregante Volta di Monopoli ha perso la vita schiacciata da un cancello.

L'incidente nel Barese

Travolta da un cancello muore insegnante 57enne. Una tragica fatalità. Il cancello che si sgancia dal binario travolgendola. È morta così, nel primo pomeriggio di oggi, la 57enne Rosa Ciraci. L’incidente è avvenuto nella villa di famiglia della donna, in contrada Bellocchio a Monopoli. Poche le notizie trapelate anche perché sono ancora in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Monopoli, coordinati dal Luogotenente Denis Michilini, tese a chiarire l’accaduto.



Pare che la donna fosse entrata da poco in villa e questo spiega il fatto che stesse vicino al cancello che in quel momento era in movimento. Ad un tratto, come detto, è fuoriuscito dal binario travolgendo la donna che non ha avuto scampo. È morta sul colpo schiacciata dal peso del cancello. Il primo a rendersi conto della tragedia è stato un portalettere che giunto nei pressi dell’ingresso della villa ha visto quanto accaduto e ha dato l’allarme. In casa vi era anche il marito della donna che non si è accorto di nulla in quanto il corpo abitativo della villa è abbastanza distante dal cancello.



Quando ha sentito le urla del postino è accorso immediatamente. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 ma, come detto, per la 57enne non c’era più nulla da fare. Rosa Ciraci era una donna molto nota a Monopoli. Insegnava, infatti, all’istituto comprensivo Bregante- Volta. Era originaria di Ostuni ma si era trasferita nel Comune barese ormai da tempo. Sul luogo della tragedia si sono portati i militari della Stazione di Monopoli e non è escluso che all’esito delle prime indagini qualcuno non finisca nel registro degli indagati per omicidio colposo.