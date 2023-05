Fatale incidente in un cantiere: morti due operai

Due operai sono morti in un cantiere a Monopoli, nel sud Barese. L'incidente sul lavoro si è verificato in via Lagravinese. I due operai si stavano occupando dei lavori di urbanizzazione nei pressi di alcune condutture, sarebbero morti - secondo le prime ipotesi - travolti da alcune macerie durante le operazioni di scavo. Le vittime sono due uomini di Conversano rispettivamente di 64 e 62 anni.

I controlli

Sul posto lo Spesal, i vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli e gli agenti del Commissariato di Monopoli che stanno appurando cosa sia accaduto. Le indagini sono state affidate alla pm di turno Savina Toscani.Ancora ignote le cause. Le indagini sono affidate alla polizia.

Le reazioni

«Un’altra tragedia evitabile, l’ennesima, sul posto di lavoro» commenta Marco Lacarra, deputato barese del Partito Democratico. «Solo nel 2022, 1.090 persone sono morte sul lavoro in Italia, tre al giorno.

Sono numeri drammatici che ci obbligano a riflessioni profonde per migliorare gli standard di sicurezza osservati soprattutto nei cantieri. La mia più sentita vicinanza ai familiari delle vittime, colpiti improvvisamente da una immane tragedia».