Allarme furti, otto colpi in una notte: è caccia alla banda del box

Notte, quella tra sabato e domenica, da incubo per alcuni condomini nella zona del Polo Liceale a Monopoli. Una banda di ladri ha messo a soqquadro, infatti, diversi garage portando via di tutto. In una palazzina, su dodici box, ne sono stati svuotati otto e se non fosse scattato l’allarme in uno dei locali probabilmente i malfattori avrebbero completato l’opera. I residenti della palazzina si sono accorti del furto quando ormai i ladri erano fuggiti. Non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato indagini per risalire agli autori del misfatto.

Sempre la stessa dinamica: via con olio, attrezzi e un monopattino

Sorprende la dinamica quasi seriale con cui i topi d’appartamento hanno svuotato i garage razziando olio, attrezzi, utensili e persino un monopattino. Un dato è certo: questi criminali non sono degli sprovveduti e lo dimostra la capacità di agire pressoché indisturbati, scassinando con una buona abilità tanto da non farsi sentire nel silenzio della notte. Fondamentale in questi casi la collaborazione della cittadinanza: segnalare anche piccole anomalie o movimenti sospetti che avvengono anche nelle abitazioni limitrofe alla propria è non solo un aiuto alle forze dell’ordine, ma un gesto di apprezzabile senso civico a imitazione del modello anglosassone del ‘neighborhood watch’, letteralmente sorveglianza di vicinato: per una volta insomma il vicino ‘impiccione’ sarà un alleato e non un problema. Va considerato infatti che i malviventi difficilmente agiscono senza aver prima mappato il territorio e preso visione dei luoghi dove successivamente colpiranno: per questa ragione anche annotarsi eventuali numeri di targa di veicoli estranei a quelli usualmente in zona o che comunque si aggirano magari ripetutamente o con fare un po’ guardingo, è sempre buona cosa. Non esistono telefonate superflue o tantomeno chiamate che possono essere un ‘disturbo’: l’Arma sottolinea anche in questo caso quanto sia vincente la sinergia con la popolazione, sollecitata a dare il proprio contributo chiamando e segnalando prontamente.

Il timore dei cittadini: rientrare in casa e trovare i ladri

Purtroppo la raffica di effrazioni e furti non è certo una novità a Monopoli. Si combatte con questo fenomeno da mesi. Numerosi cittadini si sono ritrovati con le porte della cantina forzate. In passato se ne sono registrati tanti e in alcuni casi anche il bottino è stato sostanzioso quando, ad esempio, sono scomparse biciclette dal valore complessivo di migliaia di euro. I danni stimati ammontano a svariate migliaia di euro ma ciò che più preoccupa i condomini è ciò che potrebbe ancora succedere. Il timore maggiore è che ci si possa imbattere, rientrando magari a tarda ora a casa, in qualche malvivente all’opera. I ladri ‘specializzati’ in questo genere di furti si organizzano, pianificano e vanno a colpo sicuro. Garage, autorimesse e box sono bersagli più facili, i ladri rischiano meno rispetto ad un appartamento o ad un negozio. Questo perché gran parte delle persone non pensa a proteggere il garage da furti e razzie. I ‘topi di garage’ prendono di mira bici di alta gamma, auto, moto, vini pregiati, attrezzi da lavoro, batterie, olio, apparecchiature elettroniche, articoli di abbigliamento e tutto ciò che ha valore. Spesso non colpiscono a caso ma si organizzano. Per entrare normalmente praticano un foro sul pannello che permette di aprire dall’interno. Agiscono sulla levetta di sblocco presente sulla serratura: in pochi secondi, senza fare rumore, entrano e fanno razzia. Forzano le porte praticando un foro nella lamiera della basculante all’altezza della serratura come se fosse una scatoletta di tonno. Alcuni, per andare a colpo sicuro, dopo aver praticato il foro ispezionano il box dall’esterno utilizzando sonde, microtelecamere, torce elettriche per sbirciare e controllare quali obiettivi vale la pena violare. Dopo aver rubato in un box (specie se i garage sono bui, quindi facili da razziare), i ladri non contenti ripetono l’operazione nei box adiacenti. Il più delle volte, come è accaduto a Monopoli, nessuno dei residenti si accorge di nulla neanche al momento della fuga dei ladri.

