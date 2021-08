Monopoli, una discarica a cielo aperto: trovati 25 pannelli di amianto

Continua incessantemente l'attività del Commissariato di Monopoli nel settore del contrasto allo sversamento di rifiuti nel territorio di competenza. Lo smaltimento incontrollato sul suolo determina una serie di impatti negativi sulle componenti ambientali e sulla salute pubblica. L'ultimo intervento della Polizia di Stato, avvenuto mercoledì mattina, sulla strada comunale Materdomini, in Contrada Conchia, si è reso urgente per la presenza di numerose lastre di amianto abbandonate sul ciglio di una strada comunale, non lontano dalla statale 16. Sono in corso approfondite indagini per risalire agli autori dell'abbandono, al fine di denunciare gli stessi alla Procura della Repubblica di Bari. Il reato che eventualmente potrà essere contestato, al momento riferibile ad ignoti, prevede l'arresto da sei mesi a due anni.

La segnalazione

La scoperta della discarica a cielo aperto è stata possibile grazie ad una segnalazione dell'Associazione Tutela delle contrade monopolitane. Sul posto, come documentato con rilievi fotografici, sono stati rinvenuti circa 25 pannelli di risulta in amianto, ante per finestre, diversi contenitori di plastica, bustoni in plastica contenenti rifiuti urbani indifferenziati, vari cartoni e materiale inerte da risulta. Sono state accertate alcune tracce che portano a stabilire che il materiale abbandonato provenga da dei piccoli lavori edili effettuati in zona, per cui sarà costantemente setacciato il territorio per risalire agli autori. L'area è stata formalmente sottoposta a sequestro penale in attesa dell'intervento del Comune di Monopoli che dovrà provvedere alla bonifica del sito.

«Qualche giorno fa abbiamo ricevuto sul nostro gruppo Telegram ulteriori segnalazioni di discariche nell'agro monopolitano spiegano i referenti dell'Associazione Tutela delle Contrade monopolitane -. Il tutto è stato riportato al Commissariato di Monopoli che prontamente ha avviato le indagini. Il nostro impegno contro gli incivili che deturpano il territorio continua e andrà avanti senza sosta. D'obbligo da parte nostra il ringraziamento al dirigente del Commissariato Marcello Pedrotti e al suo vice Pietro Palmisano per la pronta e continua disponibilità». Nei giorni scorsi era stata avviata un'altra attività di indagine da parte dei poliziotti in Contrada Lamascrasciola ove stava avvenendo un abbandono incontrollato di rifiuti.