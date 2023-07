Falso dipendente comunale truffa un anziano. Rubati gioielli e contanti: arrestato

Attenzione a falsi dipendenti comunali che si presentano sulla porta esternando l’esigenza di riperimetrare casa per un ricalcolo della Tari. Nel caso non fosse chiaro si tratta di una truffa ben congegnata. Nel tranello è caduto anche un 85enne di Monopoli, raggirato e derubato da un 51enne di Napoli che i poliziotti del Commissariato di Monopoli hanno però assicurato alla giustizia.

L’uomo, al termine di una corposa attività di indagine della polizia di Stato del locale commissariato, è stato tratto in arresto e rinchiuso in un carcere campano.

La truffa ben congegnata

L’episodio avvenuto a Monopoli risale allo scorso settembre quando in un appartamento dell’abitato dove risiede l’ultraottantenne si presentò un sedicente dipendente del Comune che, mostrando preparazione, cortesia e serietà, informava l’utente che era necessario effettuare delle misurazioni della superficie dell’immobile per procedere ad un ricalcolo della tassa sui rifiuti. Una motivazione convincente, nell’interesse del malcapitato, che aveva convinto l’anziano a far entrare l’uomo in casa.

L’affabilità e la parlantina interpretata come competenza avevano permesso al falso dipendente pubblico, tra una misurazione e l’altra, di individuare soldi e oggetti preziosi custoditi e asportarli con destrezza.

Una volta intascato il bottino il falso dipendente, con fare sempre gentile e professionale, si era congedato dall’anziano sparendo nel nulla. Uno scherzetto costato all’inconsapevole vittima del raggiro una somma pari a circa tremila euro. L’anziano, grazie anche ai familiari, aveva denunciato l’accaduto ai poliziotti di Monopoli ai quali era riuscito a fornire la descrizione del truffatore. L’identikit dell’uomo è stato il punto di partenza della serrata attività di indagine che ha permesso di collegare il 51enne napoletano ad altri episodi di furto con truffa e raggiro avvenuti in tutta Italia, sempre con lo stesso modus operandi. L’ultraottantenne, inoltre, sarebbe riuscito a riconoscere il suo carnefice da una foto.

A quel punto, con una serie di inequivocabili prove in mano, i poliziotti del Commissariato hanno chiesto e ottenuto dall’autorità giudiziaria l’ arresto con l’accusa di furto: il finto dipendente comunale attualmente ristretto in carcere a Napoli. L’uomo aveva una sfilza di precedenti per reati simili e avrebbe messo a segno nel corso del tempo diversi colpacci.

E a proposito di truffe sempre a Monopoli pare ne sia nata un’altra abbastanza originale: si fingono sordomuti, avvicinano i passanti chiedendo contributi volontari in favore di una fantomatica associazione benefica dedicata all’assistenza di non udenti, adulti e bambini, ma in realtà i soldi finiscono nelle tasche di persone che ci sentono bene. Con questa scusa tre donne in abiti succinti e una cartella contenente dei moduli da compilare, utili a risultare più credibili ed organizzati, hanno tentato di imbrogliare gli avventori di un ristorante sito in via Garibaldi.



Il terzetto, forse di origine rumena, avrebbe tentato di farsi consegnare del denaro dalle vittime via via individuate ma il ristoratore ha chiamato la Polizia e gli agenti del Commissariato di Monopoli hanno fermato e identificato le tre. L’ipotesi è che il trio non sia nuova a truffe del genere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - SEPA