Coppia di anziani aggredita e rapinata in casa: tre arresti. Ai domiciliari un uomo, una donna e il loro complice

Coppia di anziani aggredita e rapinata in casa: arresti un uomo e una donna e un loro complice. Avrebbero indotto una donna anziana ad aprire la porta di casa e poi, con il volto coperto da un passamontagna, sarebbero entrati nell'abitazione e avrebbero aggredito anche suo marito colpendolo al volto per impossessarsi di gioielli, metalli preziosi e 1.500 euro in banconote per poi allontanarsi a bordo di un'auto guidata da un complice. Tre persone sono state arrestate dai poliziotti del commissariato di Monopoli (Bari) in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura del capoluogo pugliese.

Si tratta di un uomo di 46 anni di Monopoli, portato nel carcere di Bari, e di una donna di 47, adesso ai domiciliari. Entrambi sono ritenuti esecutori materiali del reato. Fermato anche un altro uomo di 48 anni ritenuto il loro complice, anche lui ai domiciliari. I tre sono indagati per i reati di rapina aggravata e lesioni personali, in concorso tra loro.