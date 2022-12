Bimbo di due mesi muore in culla: la mamma chiama i soccorsi ma non c'è nulla da fare

Un bambino di due mesi è morto a Monopoli per cause in fase di accertamento. L’ipotesi più accreditata è quella di una “morte in culla”, la Sids. Ad accorgersi che il piccolo non respirava la madre del bambino che ha allertato il 118 che ha tentato in ogni modo di rianimare il piccolino utilizzando anche il defibrillatore, adrenalina e anche un’infusione intraossea dato che l’età del piccolo non permetteva le endovene.

Tutto inutile anche il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo”. Per capire le cause del decesso la salma del bambino è stata trasferita all’ospedale Di Venere di Bari ma dopo 24 ore è stata restituita alla famiglia. Questa mattina l’ultimo saluto nella Basilica Cattedrale.